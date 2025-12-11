11日午前4時0分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新島・神津島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、東京都の神津島村と新島村です。【各地の震度詳細】■震度2□東京都神津島村新島村■震度1□東京都三宅村気象庁の発表に基