DeNAから戦力外通告を受けた京山将弥投手（27）が、来季から韓国・ロッテでプレーすることが10日、分かった。近日中にも発表される。京山は、近江（滋賀）から16年ドラフト4位でDeNAに入団。18年4月1日のヤクルト戦でプロ初登板初先発初勝利し、同年6勝を挙げた。最速155キロの直球を武器とした本格派。今季は1軍登板がなく、通算成績は84試合49先発で、14勝23敗、6ホールド、防御率4・60。現役続行を希望し、「合同トライア