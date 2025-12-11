国会ではきょう、政府の経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案が衆議院を通過する見通しです。与党に加え、国民民主党が賛成に回る方針を表明しています。18兆3000億円規模の今年度の補正予算案は、政府の経済対策の裏付けとなるもので、▼子ども1人への一律2万円給付や、▼電気ガス料金の冬場の補助など物価高対策に8.9兆円を計上しています。与党のほか、野党の国民民主党がガソリンの暫定税率廃止に向けた予算が盛り込まれ