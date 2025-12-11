“音楽の最強バディ”から至極のラブソングが届く。福山雅治（56）が主演する「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督、24日公開）の主題歌「木星feat．稲葉浩志」の詳細が10日、明らかになった。福山が作曲、編曲、プロデュースを、作詞をB’z稲葉浩志（61）が手がけた同曲は、福山のオファーで実現した。映画では福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見が、警視庁捜査1課・護道心太朗（大泉洋）とバディを組んで難事