歌手で俳優の福山雅治と、B'zの稲葉浩志による「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（２４日公開、平野俊一監督）の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」（２４日配信）の詳細が１０日、明らかになった。福山が作曲・編曲とプロデュース、稲葉が作詞を担当。音楽界の“最強バディ”による最高のラブソングが誕生した。今年１月、プロデューサーから主題歌のオファーを受けた福山は「護道さんと難事件を解決してきた皆実さんを心に宿しな