ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、開業25周年のテーマ 「Discover U!!!」とマルチアーティスト・Vaundyとのコラボレーションが決定したと発表した。【画像】はじけるワクワク感！「Discover U!!!」キービジュアル2026年3月31日に開業25周年を迎えるUSJは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discov