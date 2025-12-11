京本大我のソロライブツアーを収めた最新音楽映像作品『BLUE OF LIBERTY』（ブルー・オブ・リバティー）が、12月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で、木村拓哉、稲葉浩志に次いで今年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を獲得した【※1】【※2】。【写真】SixTONES・京本大我が手掛けたおしゃれすぎるビジュアル音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング