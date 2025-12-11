8人組グループ・timeleszの猪俣周杜が、11日から発酵美容サプリブランド『ByGLOW（バイグロー）』（以下、バイグロー）のブランドアンバサダーに就任した。自身初の単独ブランドアンバサダー起用となる。このほど猪俣によるビジュアルとショートムービーが公開された。【別カット】大人な表情に⋯新たな一面が引き出された猪俣周杜バイグローは、毎日の食事で補いきれない栄養素を目的に合わせて効率よくスマートに取り入