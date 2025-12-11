「オリコン週間映像ランキング」が11日に発表され、SixTONES京本大我（31）のソロライブツアーを収めた映像作品「BLUE OF LIBERTY」が、木村拓哉と稲葉浩志に次いで本年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を獲得した。音楽作品のDVDとBlu−ray Disc（BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売り上げ4・3万枚を記録し、週間売り上げソロアーティスト本年度2位を獲得。「週間DVDランキング」と