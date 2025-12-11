明治安田J1昇格プレーオフ決勝（13日、フクアリ）に臨む千葉（J2・3位）と徳島（同4位）の監督と選手が10日、オンラインで記者会見した。09年以来のJ1復帰を目指す千葉の小林監督は「ホームで戦えるのが一番のアドバンテージ。持てる力を全てぶつけたい」と強調。シーズン上位の千葉は引き分けでも昇格が決まるが、MF田口は「必ず勝ちます」と誓った。21年以来のJ1返り咲きを狙う徳島はJ2最少の24失点と堅守が武器。増田監督