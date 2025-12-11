フィリーズからFAとなり、新たに総額1億5000万ドル（約235億5000万円）で5年契約を結んだ今季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー内野手（32）が10日（日本時間11日）、リモート会見を行った。ラフな私服姿にフィリーズのキャップをかぶったシュワバーは、会見で「まず最初に、今回の一連のプロセスを通じて感じたことだけど、フリーエージェントになると、当然ながらいろんな声に耳を傾けて、あらゆる選択肢を確認したい