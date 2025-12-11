アメリカのトランプ政権は10日、ビザなしで入国できる外国人観光客らに対して、過去5年間のSNS情報などの提出を義務づける方針案を発表しました。アメリカの国土安全保障省が10日に発表した方針案は、日本やフランス、オーストラリアなど42か国からの観光客らを対象に、過去5年間のSNS情報などの提出を新たに義務づけるとしています。さらに、過去5年間の電話番号や過去10年間のメールアドレス、家族の個人情報などの提出も求める