桐蔭横浜大が10日、横浜市内でJクラブ加入内定選手の会見を開いた。今季を7位で終えた浦和に加入するFW肥田野蓮治（22）は「浦和はアジアNo・1のクラブだと思っている。本来いるべき順位に戻れるように尽力したい」と力を込めた。特別指定選手として11月30日の岡山戦でデビューし、決勝点を決めて1―0の勝利に貢献。試合後にサポーターが選手に「大学生に頼ってんじゃねえよ」との言葉を浴びせていた場面を回想し「厳しいなと