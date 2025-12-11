横浜F・マリノスの新ヘッドコーチ（HC）に今季まで広島のHCだった迫井深也氏（48）が就任することが10日までに分かった。複数の関係者によると、近日中にも正式発表される。現役時代に所属したFC東京で06年から指導者キャリアをスタートさせ、11年から広島の下部組織で指導。18年にトップチームのコーチに就任すると、21年からはHCとしてミヒャエル・スキッベ監督を支えてきた。常にリーグ戦上位や2度のルヴァン杯制覇に貢献し