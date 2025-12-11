ポンドドルは買いが優勢となっており、１．３３４０ドル付近まで買い戻されている。２００日線が１．３３３５ドル付近に来ており、その水準に戻す展開。一方、ポンド円は上値追いは一服しているものの、２００８年以来の高値水準に上昇している。 １１月中旬以降、ポンドは対ユーロでの買い戻しが続いているが、ストラテジストは、英独のインフレ調整後の実質金利差から、ポンドはしばらく対ユーロでの下落基調