NY株式10日（NY時間12:06）（日本時間02:06） ダウ平均47765.44（+205.15+0.43%） ナスダック23525.21（-51.28-0.22%） CME日経平均先物50750（大証終比：+150+0.30%） 欧州株式10日終値 英FT100 9655.53（+13.52+0.14%） 独DAX 24130.14（-32.51-0.13%） 仏CAC40 8022.69（-29.82-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.590（-0.025） 10年債 4.159（-0.029） 30年債 4.777（