Travis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティ『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。このたび、同番組初となるTELASAオリジナルコンテンツ『Travis JapanノJUST!シン日本遺産 Premium』が誕生。前・後編の2回にわたりTELASA独占配信でスタートする。Travis Japanの冠番組『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。メンバーを待ち受けるのは、真（シン）の日本遺産