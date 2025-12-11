12月11日（木）  深夜1:35〜2:05 放送新潟県でおまかせの旅▼クラシックカーがズラリ…昭和のエンジン音にひたる乗車体験▼バカリズムが東野にツンデレ▼岡村、ブレイクダンスにハマった青春時代が明らかに▼車内で東野がクイズ出題も…大失敗▼1000年の歴史を誇る名物「牛の角突き」を見学▼ド迫力の戦いに、一同大興奮