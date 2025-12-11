スウェーデンで１０日夕（日本時間１１日未明）、大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）（生理学・医学賞）と京都大特別教授の北川進さん（７４）（化学賞）がノーベル賞を受賞した。雌伏の時も自らの信念を貫き、世界で最も権威ある科学賞にたどり着いた。坂口さんは、１０月の受賞発表後の記者会見で、「『本当にあるのか』ということを長年やってきて、それがだんだんはっきりし、成果を認めていただいた。頑固に