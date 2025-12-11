西武からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す今井達也投手（２７）の代理人であるスコット・ボラス氏が９日、来年１月２日（日本時間１月３日）に期限を迎える交渉状況を報告した。「能力は間違いなくトップクラス。疑いの余地はない。先発ローテの中心となる投手としてみられている」と評価し、「当然、多くのチームが彼に強い関心を示しており、われわれも複数のチームと交渉を進めている」と経過を明かした。ボ