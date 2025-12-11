お笑いコンビ・海原やすよ ともこの姉・ともこ（53歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。“オチを気にする関西人”について、子どもの頃「しんどくなる子もいて、かわいそうやった」と語った。この日、ゲスト出演した東京都出身の河合が「関西の方って、ずっと気になってるんですけど、オチをすごい気にするじゃないですか。あれは子どもの頃から