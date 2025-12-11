欧州CL1次リーグ第6戦が9日に行われ、モナコの南野拓実はガラタサライ戦に後半30分まで出場し、試合の最優秀選手に選ばれる活躍で1―0の勝利に貢献した。堂安律が後半44分までプレーしたEフランクフルトはバルセロナに1―2で逆転負け。伊藤洋輝が後半43分から出場したBミュンヘンはスポルティングに3―1で勝利。スポルティングの守田英正も終了間際から出場。リバプールの遠藤航は1―0で制したインテル・ミラノ戦でベンチ外だ