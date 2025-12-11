マクレム・カナダ中銀総裁の会見が伝わっており、「労働市場の改善は心強い」と述べている。また、市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてはコメントを控えた。 ・労働市場の改善は心強い。 ・企業は雇用・投資計画に慎重姿勢。 ・連邦予算はインフレ圧力に拍車かけず。 ・予算の投資効果はスピードと実行次第。 ・カナダ中銀は決定を１つずつ行う。 ・市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについ