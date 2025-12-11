【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は10日、スイスのローザンヌで行った2日間の理事会最終日の審議後にオンラインで記者会見し、開幕まで2カ月を切ったミラノ・コルティナ冬季五輪の準備状況について「とても印象的で、喜んでいる。大会が待ち切れない」と満足感を示した。理事会では、ユース五輪の改革などについても協議した。