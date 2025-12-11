アメリカのトランプ大統領が、ロシアとウクライナの和平案をめぐりクリスマスまでの合意を目指して、ウクライナ側に数日以内の回答を求めていることがわかりました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは9日、トランプ大統領がゼレンスキー大統領に対し、和平案への返答を「数日以内に」と迫っていると報じました。トランプ大統領はクリスマスまでの合意を目標としていて、和平案の柱はウクライナが一部の領土をロシアに譲る代わ