ドジャース・大谷が9日（日本時間10日）、AP通信の「今年の男性アスリート」に3年連続で選出された。4度目の受賞は、男子ゴルフのタイガー・ウッズ、NBAのレブロン・ジェームズらに並んで最多。インタビューでは「何度も受賞できて本当に特別。来年も獲得できるように努力する」と喜びを語った。メジャー8年目の今季は投手で2季ぶりに勝利を挙げ、打者では自己最多の55本塁打。ド軍の球団初のワールドシリーズ連覇に貢献した。