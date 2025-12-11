WBCの前回23年大会の準決勝で侍ジャパンを追い詰めたメキシコは、“腕組み男”の出場が決まった。ベンジー・ギル監督がマリナーズのアロザレーナの出場を公表した。今季は打率・238、27本塁打、31盗塁など24年ぶりの地区優勝に貢献した外野手。23年の準決勝では岡本の左翼後方への大飛球を好捕し、お決まりのドヤ顔で腕組みするポーズを見せた。また、レッドソックスの外野手デュランの参戦も決定。今季は打率・256、16本塁打