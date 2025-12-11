ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が、今井、岡本、村上の日本選手について「彼らは素晴らしい選手だと思う。私たちは素晴らしい選手に興味を持っている。あの3人の選手は間違いなく我々のレーダーに入っている」と明かした。今井獲得に本腰を入れていることが判明したフィリーズのロブ・トムソン監督は「今井選手は本当にいい投手。彼はローテーションで良い働きをすると思う」とした。