フィリーズはFAとなっていたシュワバーと5年総額1億5000万ドル（約235億5000万円）で再契約に合意したと発表した。通算340本塁打で、今季ドジャース・大谷に1本差の56本でナ・リーグ本塁打王を獲得した左の強打者。野手のFA市場最大の注目だったが残留が決まり、WMに参加中だったロブ・トムソン監督は「（残留を）ずっと望んでいた。彼はチームにとって大きな存在」と話した。