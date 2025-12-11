ベネズエラは順調に勝ち抜けば準々決勝で侍ジャパンと対戦の可能性がある強敵。オマル・ロペス監督がアストロズ・アルテューベが出場に意欲を示していると明かしたと報じられた。出場の場合は「3番・二塁」での起用となる見込み。また、23年に史上初の「40―70（41本塁打、73盗塁）」を達成しナ・リーグMVPを獲得したブレーブス・アクーニャ、首位打者3度のパドレス・アラエスも代表候補となっている。