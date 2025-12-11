ドジャース・フリーマンについて、米メディアが「カナダ代表アーニー・ウィット監督は（フリーマンの）出場が可能かどうかは未定と語った」と報じた。同監督は「いくつかの処置を受けている状態」としたが、ド軍のアンドルー・フリードマン編成本部長は否定。また今季、打率・295、20本塁打、92打点、30盗塁のマリナーズの内野手のジョシュアと、ガーディアンズの正捕手・ノアのネーラー兄弟の出場が決まった。