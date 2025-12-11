ノーベル賞授賞式で、化学賞のメダルと賞状を授与された北川進・京都大特別教授＝10日、ストックホルムのコンサートホール（HenrikMontgomery、TT通信提供・AP＝共同）【ストックホルム共同】ノーベル賞授与の瞬間笑みをたたえ、客席に深々と一礼した。スウェーデンの首都ストックホルムで10日行われ、坂口志文大阪大特任教授（74）と北川進京都大特別教授（74）が出席した授賞式。「本当に光栄」と意気込んだ科学者の晴れ舞台