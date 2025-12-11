ノーベル平和賞の授賞式が10日、行われましたが選ばれたベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏は出席せず、娘が代理で賞を受け取りました。ことしのノーベル平和賞は、独裁色を強めるベネズエラのマドゥロ政権に抵抗する活動を続けてきた野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が選ばれました。しかし、10日にノルウェーで行われた授賞式には本人の姿はなく、娘が代理で受け取りました。マチャド氏にはベネズエラ当