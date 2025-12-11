アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、10日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）に出演。2022年2月から3年9ヶ月にわたって、2代目パーソナリティーを務めてきた久保史緒里に代わって“3代目パーソナリティー”としての初回を迎えてから1週間が経過し、2回目を迎えたが、冒頭からトークが冴え渡った。【動画】謎行動も！“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏井上は「先週か