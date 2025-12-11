米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-181.2万（4億2569万） ガソリン＋639.7万（2億2082万） 留出油 +250.2万（1億1679万） （クッシング地区） 原油+30.8万（2160万） ＊（）は在庫総量