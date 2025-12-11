プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「冷凍イカで！やわらかイカチリ」 「カリフラワーのマリネ」 「エノキとワカメのナムル」 の全3品。 イカがメインの主菜に野菜と海藻の副菜を添えた、ヘルシーな献立です。【主菜】冷凍イカで！やわらかイカチリ やわらかく火を通したイカにチリソースをからめたご飯がすすむ一品。ビールのおつまみにもピッタリです。 ©Eレシピ 調理時間：2