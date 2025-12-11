ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われ、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授にメダルが授与されました。スウェーデンのストックホルムで日本時間の11日午前0時からノーベル賞の授賞式が行われ、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授に記念メダルが授与されました。坂口さんは、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見でノーベル生理学・医学賞を受賞。北川