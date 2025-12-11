お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。体調不良からの復帰を報告した。冒頭で「皆さま、ただいま戻ってまいりました！」と元気よく叫んで番組がスタート。山里は「いやー、ご心配いただいてありがたいことです。今日、このタイミングより復活いたしました」と体調不良からの復帰を宣言した。山里は8日にMCを務める日本テレ