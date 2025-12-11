J3鹿児島の来季新監督に岡山コーチの村主博正氏（49）が就任することが9日までに分かった。複数の関係者によると近日中に正式発表されるという。村主氏や岐阜や町田、松本でコーチを歴任し、22年からJ3いわき監督に就任した。監督初年度ながらJ3初挑戦となったチームを優勝でJ2昇格に導き、23年6月に退任。強度の高い守備と縦に速い攻撃の構築は高く評価され、24年から岡山のコーチを務めた。鹿児島は昇格プレーオフ準決勝・宮