ロックバンド「backnumber」が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場することが10日、スポニチ本紙の取材で分かった。2022年以来3年ぶり2回目。当時は特別企画としての出演だったため、初めて白組歌手として選ばれた。関係者によると、紅白の制作陣は追加での出場を実現させるため、水面下で交渉を続けてきた。近く同局から正式発表される。歌唱曲は、NHKのウインタースポーツテーマソングとして書き下ろし