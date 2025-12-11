ノーベル賞授賞式で、化学賞のメダルと賞状を授与された北川進・京都大特別教授＝10日、ストックホルムのコンサートホール（共同）【ストックホルム共同】ノーベル賞の授賞式が10日夕（日本時間11日未明）、ストックホルムのコンサートホールで開かれた。スウェーデンのカール16世グスタフ国王が、生理学・医学賞の坂口志文大阪大特任教授（74）と化学賞の北川進京都大特別教授（74）に最高の栄誉を示すメダルと賞状を授与した。