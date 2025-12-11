お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。体調不良から復帰した。番組冒頭、「皆さん、ただいま戻って参りました」とあいさつし、ジングルになだれ込んだ。そして「いやーご心配いただいて。今日このタイミングより復活いたしました」と切り出した。「先週、いろいろ多忙すぎて『パァーンってなっちゃいそう』って言ってまして。本