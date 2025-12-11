テレビ朝日本社ビル＝3月、東京都港区10日午後6時50分ごろ、東京都港区六本木で「テレビ朝日の建物から人が落ちた」と110番があった。警視庁麻布署によると、男性が転落したとみられ、死亡が確認された。通行人の40代男性が軽傷を負った。署によると、死亡した男性は20〜30代とみられ、テレビ朝日の社外スタッフという。詳しい原因を調べている。