「塩麹なしでは私の料理は完成しない」と言うほど塩麹を愛する、タレントの井上咲楽さん。そんな井上さんにとって、塩麹をちょいたししたみそ汁も〈朝食の定番〉。「実家の母がよく作ってくれたし、私も妹たちによく作った」という、「トマトと落とし卵の塩麹みそ汁」のレシピを紹介します。かわいくっておいしい、万能調味料。「塩麹」って？米麹と塩と水の3つを合わせて発酵させた、シンプルな発酵調味料。まろやかでうまみたっ