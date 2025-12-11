・予測通りであれば、金利は「適切な水準」と再表明。 ・最近のデータで２０２６年のＧＤＰおよびＣＰＩの予測に変更なし。 ・不確実性は高まっている。 ・見通しが変化すれば対応の準備あり。 ・２０２６年のＧＤＰは緩やか。 ・インフレは２％目標に接近。 ・ＧＤＰ改定値は２０２５年に入り余剰生産能力および需要がより強固であることを示唆。 ・コアインフレは依然２．５％前後と予測。 ・貿易敏感セクタӦ