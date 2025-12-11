テレビ朝日の本社から社外スタッフの男性が転落し、死亡しました。10日午後7時前、東京・港区六本木で、「テレビ朝日の建物の上から人が落ちた」と通行人から110番通報がありました。警視庁によりますと、テレビ朝日の本社から20代〜30代ぐらいの男性が転落し、その場で死亡が確認されたということです。当時、テレビ朝日が面する六本木けやき坂通りには多くの通行人がいて、このうち40代の男性が巻き込まれて頭と肩に軽傷を負いま