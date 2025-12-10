特別なコーヒー体験を提供する高級ブランドが日本初上陸。銀座に旗艦店をオープンさせます。1910年にモロッコ・マラケシュ地方で生まれた伝統的なブランド「Bacha Coffee」が日本に初上陸。11日に東京・銀座に旗艦店がオープンします。テーマは“五感で楽しむコーヒー体験”です。黒と白の市松模様の床にスギ材の彫刻など、モロッコ本店の世界観をほうふつとさせるエキゾチックな店内。取り扱うのは世界各地から集められた最高品質