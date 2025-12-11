プロ麻雀リーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）に参戦しているセガサミーフェニックスの浅井堂岐（たかき＝日本プロ麻雀協会）が脳血管疾患のため入院していることが分かった。１０日、浅井のＸのアカウントで母が報告した。堂岐は４日の試合後にイスの後ろに座り込む場面があった。翌５日、フェニックスのＸで体調不良で入院したことが明かされ、心配されていた。この日、堂岐のＸでは「浅井堂岐の母です」という書き出し