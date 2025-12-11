PENGUIN RESEARCHの新曲「フラッシュバック」が、本日12月11日（木）より配信スタートした。本楽曲は来年1月22日（木）にリリース予定のNintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』のオープニングテーマとして書きおろされた作品。ゲーム『UN:LOGICAL』は、ブロッコリー×ティズクリエイションがタッグを組んで贈る新ブランド「LicoBiTs」が手掛ける女性向け恋愛ADVゲームの新作。豪華声優陣がキャラクターボイスを務