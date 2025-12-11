元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と、笹川平和財団の小原凡司・上席フェローが１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、日本に対する軍事的威圧を強める中国の意図について議論した。山下氏は航空自衛隊機が中国軍機からレーダー照射された問題に関し、中国側が無線のやりとりだとする音声を公開したことについて、「これが公式の事前通告とはいえない」と指摘した。小原氏は、レーダー照射は「マナーの悪いこと」